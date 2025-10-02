Haberler

Samsun'da Şüpheli Ölüm: Enişte ve Traktör Sürücüsü Gözaltına Alındı

Samsun'un Canik ilçesinde 4 çocuk babası Erdoğan Melek'in şüpheli ölümü sonrası jandarma iki kişiyi gözaltına aldı. Enişte Murtaza Sağır, olayda traktörün etkili olduğunu itiraf etti.

Samsun'da şüpheli ölüm olayını jandarma ekipleri aydınlatırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde 4 çocuk babası Erdoğan Melek (56), eniştesi Murtaza Sağır'ın (63) 55 ABM 351 plakalı kamyonetinde ölü olarak bulundu. Enişte Murtaza Sağır, 112'yi arayarak kayın biraderi Erdoğan Melek'i Kaleboğazı mevkiinde yerde hareketsiz halde bulunduğunu ve aracına alıp hastaneye götürmek için yola çıktığını söyledi. Sağır, aracıyla yola çıktıktan sonra ambulans ekipleriyle buluştu. Ancak Erdoğan Melek'in araçta hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelikalan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Melek'in ölüm nedeninin belirlenmesi için savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan işlemlerin ardından Melek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Vücudunda kırıklar tespit edilen Erdoğan Melek'in ölümü şüpheli bulundu.

"Demirin altında kaldı"

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu şüpheli ölüm olayını aydınlatarak olayla ilgili enişte Murtaza Sağır ile traktör sürücüsü Şenol Türkyılmaz'ı gözaltına aldı. Olayı itiraf eden enişte Murtaza Sağır, "Yıkılmış eski köprünün mahalle sakinlerinin izni doğrultusunda demirlerini almak için çalışma yapıyorduk. Şenol Türkyılmaz traktörle çekerken ip koptu. Erdoğan Melek demirin altında kaldı" dedi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
