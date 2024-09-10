Üye Girişi
Haberler

Samsun'da sulama tankerinin şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sulama tankerinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazada aracın dingilleri bir evin bahçesine savruldu.

Samsun'da yoldan çıkan sulama tankerinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, yerinden çıkan aracın dingilleri bir evin bahçesine savruldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Ova Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir hastanesi yolunu sulama işinde çalışan taşeron firmaya ait Hüseyin Çiloğlu idaresindeki 61 K 2321 plakalı sulama tanki rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada aracın dingilleri yerinden çıkarak bir evin bahçesine savruldu. Dingilin biri incir ağacında asılı kalırken diğeri ise evin yanına düştü. Kaza sırasında bahçede kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçmiş oldu. Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü Hüseyin Çiloğlu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

samsun

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

Ünlü kick boksçunun kafasına sıktılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi Yüksel Güran neden suçlanıyor? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne?
title