Lise öğrencisi staj yaptığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde yer alan özel bir meslek lisesinde 12'nci sınıfa giden 17 yaşındaki Necip Fazıl Çırak, staj yaptığı elektrik firmasının iş yaptığı inşaatta çalışırken düşerek ağır yaralandı.

ACI HABER GELDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Necip Fazıl Çırak, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çırak'ın ailesi ve yakınları katıldı.