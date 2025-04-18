Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Lise öğrencisi staj yaptığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, staj yaptığı inşaatta düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Lise öğrencisinin cenazesi göz yaşları eşliğinde defnedildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yer alan özel bir meslek lisesinde 12'nci sınıfa giden 17 yaşındaki Necip Fazıl Çırak, staj yaptığı elektrik firmasının iş yaptığı inşaatta çalışırken düşerek ağır yaralandı.

ACI HABER GELDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi staj yaptığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Necip Fazıl Çırak, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çırak'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Lise öğrencisi staj yaptığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.