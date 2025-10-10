Haberler

Samsun'da Sopayla Darbeye 3 Gözaltı

Samsun'da Sopayla Darbeye 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi sopa ile darbeden 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadeleri sonrası yargı sürecine dahil edildi.

Samsun'da 2 kişiyi sopayla darbederek yaralayan 3 şahıs gözaltına alındı.

0lay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişiyi sopa ile darbettikleri iddia edilen E.Ş., E.Ö. ve T.S. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun adliyesinde sevk edildiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.