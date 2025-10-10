Samsun'da Sopayla Darbeye 3 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi sopa ile darbeden 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadeleri sonrası yargı sürecine dahil edildi.
Samsun'da 2 kişiyi sopayla darbederek yaralayan 3 şahıs gözaltına alındı.
0lay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişiyi sopa ile darbettikleri iddia edilen E.Ş., E.Ö. ve T.S. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun adliyesinde sevk edildiler. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa