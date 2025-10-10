Samsun'da Sopayla Darbeye 3 Gözaltı

Samsun'da 2 kişiyi sopayla darbederek yaralayan 3 şahıs gözaltına alındı.

0lay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişiyi sopa ile darbettikleri iddia edilen E.Ş., E.Ö. ve T.S. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun adliyesinde sevk edildiler. - SAMSUN