Samsun'da Silahlı Yağma Suçundan Hükümlü Şahıs Yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde, 'geceleyin silahlı yağma' suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan Ö.A. adlı şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Samsun'da "geceleyin silahlı yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinde Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda hakkında "geceleyin silahla yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. (26) yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa