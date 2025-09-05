Haberler

Samsun'da Silahlı Saldırı: Zanlı Kız Arkadaşının Evinde Yakalandı

Atakum ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan C.B., kız arkadaşının evinde yakalanarak tutuklandı. Yaralı M.A. hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, kız arkadaşının evinde yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.A., ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen C.B.'yi saklandığı kız arkadaşının evinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
