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Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım Hançerli Mahallesi'nde bir çatı malzemeleri iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda, eski kiracı M.G. ve arkadaşı S.A. gözaltına alındı. İş yeri sahibi A.A. ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık, olayın patlak vermesine neden oldu. Saldırıda yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı.

Samsun'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesindeki çatı malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'nın Atakum ilçesindeki iş yerini kiralayan M.G. işler kötüye gidince iş yerini kapatma kararı aldı. Ancak içerideki eşyaları boşaltmadı. İş yeri sahibi A.A. ile kiracısı M.G. arasında anlaşmazlık çıktı. Yargıya taşınan olayda A.A.'nın mahkeme kararıyla tahliyesine karar verildi. Buna öfkelenen M.G. yanında S.A. ile A.A.'nın kendi iş yerine gidip konuşmak istedi. İkili, A.A.'nın olumsuz cevap vermesi üzerine tabancayla 4 el ateş açıp kaçtı. Tabancadan çıkan 4 kurşun iş yerinin yazıhane camına isabet etti. Olaydan yaralanan olmazken, M.G. ve S.A. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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