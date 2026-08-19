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Samsun'da Bacaktan Vurulan Genç Hastanelik Oldu, Saldırgan Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki M.S.K., tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan P.A. (23), olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tabancayla bacağından vurulan 19 yaşındaki genç hastanelik okurken, silahlı saldırgan yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.S.K. (19) sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Saldırıyı düzenlediği iddia edilen P.A. (23) olaydan sonra kaçtı. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, P.A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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