Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen üç ayrı silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu İ.Y. ve İ.B. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kavak Asayiş Komando Timleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 72 kök kenevir bitkisi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y. ve İ.B. gözaltına alındı.

Yine Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, H.D.'nin ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 12 kök kenevir bitkisi, 80 gram kubar esrar ve 7 gram tütün ve kubar esrar karışımı ele geçirildi. H.D. gözaltına alındı.

Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada İ.B. isimli şahsın ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 84 adet tabanca fişeği ve 150 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili adli işlemlere başlandı. - SAMSUN