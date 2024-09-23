Samsun'da Siber Güvenlik Semineri Düzenlendi

Samsun'da siber polisi tarafından kamu kurum çalışanları ve öğrenciler bilgilendirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY Programı kapsamında TEİAŞ personeline ve özel bir eğitim-öğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilere yönelik toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirilme semineri düzenledi. - SAMSUN