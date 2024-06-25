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Samsun'da Serinlemek İçin Denize Giren Genç Kayboldu

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Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için denize giren 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ın cesedi bulundu. Yılmaz'ın düğünü önümüzdeki hafta yapılacaktı.

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ın cesedi bulundu.

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde 4 gün önce akrabalarıyla birlikte serinlemek için mendireklerin üzerinden denize giren ve dalgalar arasında kaybolan Cihan Yılmaz'dan acı haber geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin denizdeki arama çalışmaları sırasında, olay yerinin 8 mil açığında su üzerinde nesne saptamasıyla yapılan incelemede ceset olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botuyla Terme Limanına getirilen cesedin Cihan Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından Cihan Yılmaz'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kurban Bayramı için memleketi Terme'ye gelen ve olaydan önceki gün kınası yapılan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ın önümüzdeki hafta düğünü olacaktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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