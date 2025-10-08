Haberler

Samsun'da Şapka Gasbı: 3 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 18 yaşındaki İ.K.'nin başındaki 1200 TL değerindeki şapkasını gasbetmeye çalışan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Olay sırasında yaşanan kavgada mağdur darp edilerek şapka çalındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir gencin başındaki şapkayı gasbettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında İ.K.'nin (18) yanına gelen 2'si çocuk 4 kişi kafasındaki bin 200 TL değerindeki şapkayı istediler. İ.K. şapkasını vermeyince taraflar arasında kavga çıktı. Şüpheliler, mağduru darbederek şapkayı Gasbedip kaçtılar. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili B.Ö. (19), B.M.S.S. (17) ve Y.U.A.'yı (16) yakalayarak gözaltına aldı. B.M.S.S. ve Y.U.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2'si çocuk 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.U.A. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, B.Ö. ve B.M.S.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.