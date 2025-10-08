Samsun'da Şapka Gasbı: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir gencin başındaki şapkayı gasbettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında İ.K.'nin (18) yanına gelen 2'si çocuk 4 kişi kafasındaki bin 200 TL değerindeki şapkayı istediler. İ.K. şapkasını vermeyince taraflar arasında kavga çıktı. Şüpheliler, mağduru darbederek şapkayı Gasbedip kaçtılar. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili B.Ö. (19), B.M.S.S. (17) ve Y.U.A.'yı (16) yakalayarak gözaltına aldı. B.M.S.S. ve Y.U.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2'si çocuk 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.U.A. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, B.Ö. ve B.M.S.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN