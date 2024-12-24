Samsun'da Sahte Plaka Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun Tekkeköy ilçesinde polis, sahte plakalarla yakalanan 2 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen 4 adet sahte plaka ile ilgili 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından sahte plakayla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yaptığı aramalarda 4 adet APP plaka ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, E.Ö. (31) ve S.A. (23) gözaltına alındı. E.Ö. ve S.A.hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa