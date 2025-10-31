Samsun'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu

Samsun'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sahte alkollü içki ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde bir işyerinin deposunda gerçekleştirilen aramada çeşitli ebatlarda şişelere konularak satışa hazır hale getirilmiş 24,5 litre sahte alkollü içki ile 8 adet alkollü içki kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN