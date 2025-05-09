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Samsun'da Sahte Alkol Operasyonu: 25 Litre Sahte İçki ve 65 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Sahte Alkol Operasyonu: 25 Litre Sahte İçki ve 65 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 25 litre sahte içki ve 65 litre etil alkol ele geçirildi. İ.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada ayrıca, uyuşturucu maddeler ve bir tabanca da bulundu.

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 litre sahte içki ve 65 litre etil alkol maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu İ.B. (64) isimli şahsın sahte alkol üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 25 litre sahte rakı, 65 litre etil alkol maddesi, 2 adet anason aroması kiti, 50 gram toz esrar, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca ve 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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