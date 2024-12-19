Samsun'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Terme ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada, iki kişinin üzerinde ruhsatsız 2 tabanca ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Samsun'da bir araçta bulunan 2 kişinin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi'nde polis tarafından şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan E.O. (25) ve C.A. (27) isimli şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa