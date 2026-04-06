"Gözlüğünün altından bize niye baktın" diyerek silahla vuran saldırganlardan 1'i tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle vurulan 39 yaşındaki H.G.E. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.E. (39), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili M.D.A. (32) ve A.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Saldırganların şahsı "Gözlüğünün altından niye baktın" diyerek vurdukları ileri sürüldü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.K. ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri

İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! 10 maddelik şartları var
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

Galatasaray'la anılıyordu: İmzayı atıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın sözleri bomba etkisi yarattı
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

Kendisine ve ailesine hakaret edenlerin başları yandı
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı