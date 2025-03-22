Samsun'da Polis Memuru Kendini Vurdu, Hayatını Kaybetti
Samsun Tekkeköy'de bir polis memuru özel aracında kendini tabancayla vurarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki G.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'da aracı içinde kendini tabancayla vurulan polis memuru genç kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi polis memuru G.A. (26), Tekkeköy'de özel aracında kendini vurdu. Durumu ağır olan polis memuru ilk olarak çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen G.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa