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Samsun'da Polis Ekipleri Vatandaşları Güvenlik Konularında Bilgilendirdi

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Samsun'da polis ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve temel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla otogar çevresi ve Adnan Menderes Caddesi'nde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis ekipleri, vatandaşları temel güvenlik konuları hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince dolandırıcılık, işyerinden hırsızlık, UYUMA, NARVAS, KADES, temel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Kavak ilçesi otogar çevresi ve Adnan Menderes Caddesi'nde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Bu kapsamda 56 işyeri ziyaret edildi. 627 adet broşür dağıtılarak toplamda bin 145 vatandaş bilgilendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adnan Menderes Samsun Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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