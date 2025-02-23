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Samsun'da Polis Ekipleri Sınav İçin Öğrencilere Yardım Etti

Samsun'da Polis Ekipleri Sınav İçin Öğrencilere Yardım Etti
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Samsun'da olumsuz hava koşullarına rağmen, polis ekipleri Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek 45 öğrenciyi başarıyla sınav yerlerine ulaştırdı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın talimatıyla ekipler seferber oldu.

Samsun'da polis ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek öğrenciler için seferber oldu, 45 öğrenci sınava yetiştirildi.

Samsun'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na, olumsuz hava şartları nedeniyle yetişmekte güçlük çeken öğrencilerin yardımına ise polis ekipleri yetişti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın talimatıyla ekipler harekete geçti. Bu talimatla İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 45 öğrenci ve ailelerini sınav yerlerine başarıyla ulaştırdı.

Saat 10.15'te başlayan ve 13.00'te sona eren, binalara saat 10.00'dan sonra girişlerin yasaklandığı sınav için polis ekipleri, yoğun bir tempoyla çalıştı. Ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması ile birlikte, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nden de (KGYS) yararlanılarak, öğrenciler sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşmakta güçlük çeken öğrencilerimizi sınava girecekleri okullara güvenli bir şekilde ulaştıran emniyet personelimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, ekiplerin çalışmaları ve öğrenciler için seferber oldukları anlar paylaşılarak, "Her koşulda, görev başında. MSÜ Sınavına yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşmakta güçlük çeken öğrencilerimizi, sınava gireceği okullara güvenli bir şekilde ulaştırdık. Şartlar ne olursa olsun, yolda bırakmayız" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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