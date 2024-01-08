Samsun'da peş peşe meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Samsun'a aynı yerde peş peşe meydana gelen ve 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında diş hekiminin aracıyla kayarak bariyere çarpma anı ise İHA kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Boğaziçi mevkisi Samsun-Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İşler, hasta olan 2 torununu Vezirköprü ilçesinden Samsun'daki çocuk hastanesine götürmek için aracıyla yola çıktı. Mustafa İşler yönetimindeki 55 AGM 820 plakalı otomobil yağıştan dolayı yolda kayarak bariyere çarptı. Kazada, Meltem İşler (25) ve hastaneye götürülen Mustafa İşler (3) ve Ayşegül İşler (8) adlı hasta çocuklar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı yerde Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesine hasta eşini götüren Nevzat Uzun idaresindeki 05 LH 272 plakalı otomobil kayarak bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza anı İHA kamerasında

Jandarma ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yapan iki ayrı araçla ilgili inceleme yaptıkları sırada, bu kez de Diş Hekimi Gökçe Korkmaz'ın kullandığı 67 SE 662 plakalı otomobil kayarak bariyere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kayan otomobil önce refüjdeki bariyere çarpıyor, daha sonra dönerek yolun kenarındaki bariyere vurarak duruyor. Bu sırada yolda önlem alan jandarma personeli ise kendisini bariyerin arkasına atıyor.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN