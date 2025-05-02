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Samsun'da Park Halindeki Kamyon Metruk Bina Duvarını Yıktı

Samsun'da Park Halindeki Kamyon Metruk Bina Duvarını Yıktı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki bir kamyonun aniden hareket etmesi sonucu çarptığı metruk binanın duvarı yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Samsun'da park halindeki bir kamyonun aniden hareket etmesi sonucu çarptığı metruk binanın duvarı yıkıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar T., 19 EC 099 plakalı kamyonu park ederek araçtan indi. Kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yol kenarındaki metruk binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, bina ve kamyonda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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