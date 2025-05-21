Samsun'da Park Halindeki Araç Yangını: 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Park Halindeki Araç Yangını: 2 Kişi Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobile benzin dökerek ateşe veren iki kişi, polisin takibinin ardından yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Olay, alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleşti.

Samsun'da geceleyin park halindeki otomobile benzin dökerek yakan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak, mahkemece tutuklandılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A.'ya ait park halinde otomobile benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araç müdahale ile söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aracı yaktıkları ileri sürülen E.Y. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Alacak-verecek meselesi yüzünden aracı yaktığı tespit edilen E.Y. ve H.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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