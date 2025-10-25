Haberler

Samsun'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Bir Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Bir Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 24 yaşındaki Sercan Saraç hayatını kaybetti. Olay yerinde sıkışan sürücünün kimliği otopside tespit edildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği otopside tespit edildi.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Samsun-Ankara karayolunun 22. kilometresindeki Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BV 530 plakalı otomobil, sağa manevra yaparak emniyet şeridine yönelen Ahmet Uysal yönetimindeki 31 ASB 433 çekici ve 31 AGB 626 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemede araçta bulunan kimlik nedeniyle ölen kişinin Kadir Görkem Şahin (23) olduğu sanıldı. Ancak otopsi sırasında hayatını kaybeden sürücünün Sercan Saraç (24) olduğu belirlendi. Saraç'ın, Kadir Görkem Şahin'in akrabası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
