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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Samsun'un Bafra İlçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra İlçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Gran Fondo Bisiklet Yarışlarının Bafra etabı için yolun trafiğe kapatılması nedeniyle tek şeritten işleyen trafikte, Sinop istikametine seyir halinde olan Rahmi Aydın idaresindeki 55 YD 110 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaya İrfan Bilgili'ye çarptı. Kazada yaralanan Bilgili, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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