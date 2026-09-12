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Samsun’da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı

Samsun’da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı
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SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan 5 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Çocuk, ayağının yanından geçen aracın çarpması sonucu yaralandı.

Küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yerine gelen motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Yaralı çocuk, tedbir amaçlı Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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