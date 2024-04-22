Samsun'da otomobilin ambulansla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin ambulansla çapışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Yılmaz idaresindeki 61 AGP 075 pkakalı otomobil ile 55 ANC 905 plakalı 112 Acil Servis'e ait ambulans çarptıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ebubekir Yılmaz ile ambulansta bulunan sağlık personeli Ayşe Şener ve Didem Dedeoğlu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN