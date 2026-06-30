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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde, Samsun-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 AAD 420 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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