Samsun'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin yolun kenarında park halindeki polis aracına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Erdoğan idaresindeki 55 AFM 426 plakalı otomobil lastiği patlayınca araç emniyet şeridine çekildi. Bu sırada Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Havza İstasyon Amirliğine bağlı 55 A 59616 plakalı polis aracı da lastiği patlayan araca yardım için emniyet şeridinde beklediği sırada, Hamza Yaman yönetimindeki 53 KA 798 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak emniyet şeridinde park halindeki 55 A 59616 plakalı polis aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan polis aracıda lastiği patlayan araca çarptı. Kazada, Recep Yaman ve Hatice Yaman yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN