Samsun'da Otobüs Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki kamyonete branda çeken kişilere çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Samsun-Ordu karayolunun 61. kilometresi Gündoğdu mevkisinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'den Rize'ye giden Sahil Seyahat firmasına ait Mustafa Hakan O. yönetimindeki 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarptıktan sonra mısır tarlasına girdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Yıldız da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüste bulunan 32 yolcunun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. - SAMSUN