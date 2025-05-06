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Samsun'da Otel İnşaatından 1 Milyon TL'lik Hırsızlık

Samsun'da Otel İnşaatından 1 Milyon TL'lik Hırsızlık
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Samsun'da otel inşaatından yaklaşık 1 milyon TL değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da otel inşaatından 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Atakum ilçesinde bulunan bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon TL değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Sabah 06.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.T. (38), A.B. (41), M.A.B. (27), R.S. (42), G.Y. (36) ve S.B. (43) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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