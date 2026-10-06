Samsun'da OMÜ çıkış yolunda otomobil aydınlatma direğine çarptı, direk yıkıldı

Samsun'da OMÜ çıkış yolunda otomobil aydınlatma direğine çarptı, direk yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da OMÜ çıkış yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı. Kazada direk yıkılırken otomobilde maddi hasar oluştu; OMÜ girişinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) çıkış yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu direk yıkılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, OMÜ Kurupelit Kampüsü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ACM 776 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmında hasar oluşurken, aydınlatma direği de yıkıldı. Kaza nedeniyle OMÜ girişinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin ve yıkılan direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.