Samsun'da Okul Güvenliği Denetimleri Artırıldı

Samsun'da polis, okulların açıldığı ilk gün öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da yapılan kontrolleri yerinde inceledi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde bulunan Köksal Ersayın Anadolu Lisesi çevresindeki denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ekiplerden bilgi aldı ve okul idarecilerini ziyaret etti. - SAMSUN