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Samsun'da Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi

Samsun'da Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi
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Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, lise öğrencileriyle bir araya gelerek güvenli internet kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. SİBERAY projesi kapsamında gerçekleştirilen programda siber polisler, öğrencilere yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı gibi konularda eğitim verdi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile siber polisleri, lise öğrencileriyle bir araya gelerek güvenli internet kullanımı ilgili uyarılarda bulundu. Arıbaş, "Biz interneti, küresel dünyanın parçası olan her şeyi etkili şekilde kullanacağız, çağa ayak uyduracağız. Bunu yaparken güvenli, amacına uygun şekilde yapacağız. Bununla ilgili yapacağımız etkililiklerle bir farkındalık oluşturacağız" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinde SİBERAY projesi ile ilgili farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonucunda SİBERAY Kulüpleri kuruldu. Samsun'da kulüp okulu olarak bünyesinde siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve yazılım geliştirme bölümlerini de bulunduran OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi paydaş olarak belirlendi. OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ve siber polislerinin katılımıyla bir program düzenlendi. Programda Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Siberay Projesi'nin tanıtımını yaptı. Polisler, okul öğrencilerine yönelik yasa dışı bahis, güvenli internet kullanımı gibi konularda eğitim semineri düzenledi. Kiosk cihazı ile bilgi yarışması düzenlenerek yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Okulun ortak alanlarda afiş broşür çalışması yapılarak bilgilendirme ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.

"Farkındalık oluşturacağız"

Programda konuşan Müdür Arıbaş, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ettiriyoruz. Bilgilendirme faaliyetlerimizi daha yaygın ve etkili hale gelmesi için okullarımızdan öğrencilerimizin katılımıyla kulüpler oluşturarak, bu kulüpler üzerinden yapacağımız etkinliklerle küresel dünyanın bir parçası olan interneti güvenli ve amacına kullanım noktasında bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çok daha etkili, çok daha başarılı, çok daha bilgilendirici faaliyet olacağını ümit ediyoruz. Biz interneti, küresel dünyanın parçası olan her şeyi etkili şekilde kullanacağız, çağa ayak uyduracağız. Bunu yaparken güvenli, amacına uygun şekilde yapacağız. Bununla ilgili topyekun yapacağımız etkililiklerle bir farkındalık oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ise "İçişleri Bakanlığımızın SİBERAY programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personellerimiz okulumuz ziyaret ettiler. Okulumuzda yarışmalar, güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Okulumuzun bu alanla ilgili bir bölümünün olması da bu etkinliğin burada yapılmasını daha manidar kıldı" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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