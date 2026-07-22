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Odunluğa saklanan 4 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Odunluğa saklanan 4 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama
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Canik ilçesinde jandarma operasyonunda odunluğa gizlenmiş 4 bin 531 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 19 yaşındaki şüpheli B.U. uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda odunluğa gizlenmiş 4 bin 531 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Canik İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Dereler Mahallesi'nde B.U. (19) isimli şüphelinin ikametinde arama yaptı. Aramada, evin odunluk kısmına gizlenmiş 4 bin 531 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan B.U. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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