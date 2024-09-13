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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 25 Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 25 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 25 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik uygulaması düzenledi. 25 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 363 adet sentetik ecza, 6 paket halinde 125,28 gram metamfetamin, 32,50 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet öğütücü aparat ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirdi. 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirirken 23 bin 400 liraya da el konuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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