Ankara yolunda film gibi kovalamaca: Bodrumda yakalandı

Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçan şüphelilerden 1'i, yaşanan kovalamaca sonucu vatandaşların da yardımıyla bodrumda saklanırken yakalandı. Kaçan diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Narkotik ekiplerinin takibinde olan bir araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış anında çevrede bulunan vatandaşlar, şüphelilerin gittiği istikameti polise bildirerek ekiplere yardımcı oldu. Yaşanan kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan araçtaki 3 kişi, aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Şüphelilerden biri, bir evin bahçesine girerek bodrum katına saklandı. Çevreyi kısa sürede ablukaya alan polis ekipleri, saklandığı bodrumda şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

