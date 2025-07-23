Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 7 bin 336 adet sentetik ecza ele geçirilirken, E.E. isimli bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 7 bin 336 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 7 bin 336 adet sentetik ecza ele geçirilirken, E.E. (22) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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