Samsun'da Narkotik Operasyonu: 41 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da şüphe üzerinde narkotik polisi tarafından üzerinde arama yapılan 2 kişi 41 gram meamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu H.Ç. (23) ve C.K. (19) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - SAMSUN