Samsun'da Narkotik Operasyonu: 41 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Samsun'da narkotik polisi, düzenlediği denetimde şüpheli iki kişinin üzerinde 41 gram metamfetamin buldu. Şahıslar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu H.Ç. (23) ve C.K. (19) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa