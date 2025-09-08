Samsun'da Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı ve Yüksek Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada toplamda 5 bin 544 adet sentetik ecza, 23 parça halinde 24 gram fubinaca ve 5 parça halinde 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi. Araçta bulunan H.S. (40), E.A. (41) ve G.G. (34) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - SAMSUN