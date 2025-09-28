Samsun'da Narko Alan Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun Yakakent ilçesinde polis tarafından düzenlenen narko alan uygulamasında silah, uyuşturucu ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan "Narko alan" uygulamasında 270 şahıs ve 39 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 3 araca toplam 26 bin 110 lira ceza uygulandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 7.65 tabanca sürgü kısmı, 18 adet 7.65 tabanca fişeği, 5 adet sentetik ecza, 1,9 gram kubar esrar, 2 parça halinde 20,5 gram kubar esrar, radar tespit cihazı, muşta ve 8 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 6136 SKM, 2 şahıs hakkında ise TCK 191 kapsamında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca çeşitli ihlallerden dolayı 6 şahsa toplam 17 bin 718 lira idari para cezası uygulandı. - SAMSUN