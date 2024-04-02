Samsun'da muhtarlık seçimi kavgası: Bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'da akrabalar arasında muhtarlık seçimi husumeti kavgasında tabancayla karnından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Akdoğan (68) ile akrabaları Mustafa Akdoğan ( 41), E.Akdoğan ve F.Akdoğan arasında muhtarlık seçimi husumeti yüzünden kavga çıktı. Darp edilen Yusuf Akdoğan tabancayla bir el ateş etti. Karnından vurulan Mustafa Akdoğan kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kendisi de darp sonucu yaralanan Yusuf Akdoğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Evinden çıkıp aracıyla akaryakıt almaya gittiğini belirten Yusuf Akdoğan'ın, "Mustafa Akdoğan, E.Akdoğan ve F.Akdoğan tarafından aracımın yolu kesildi. Mustafa beni araçtan indirdi. Üçü birden saldırdılar. Tabancayla rastgele bir el ateş edip kaçtım" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN