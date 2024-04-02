YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Samsun'da muhtarlık seçimi kavgası: Bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da akrabalar arasında muhtarlık seçimi husumeti kavgasında tabancayla karnından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Akdoğan (68) ile akrabaları Mustafa Akdoğan ( 41), E.Akdoğan ve F.Akdoğan arasında muhtarlık seçimi husumeti yüzünden kavga çıktı. Darp edilen Yusuf Akdoğan tabancayla bir el ateş etti. Karnından vurulan Mustafa Akdoğan kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kendisi de darp sonucu yaralanan Yusuf Akdoğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Evinden çıkıp aracıyla akaryakıt almaya gittiğini belirten Yusuf Akdoğan'ın, "Mustafa Akdoğan, E.Akdoğan ve F.Akdoğan tarafından aracımın yolu kesildi. Mustafa beni araçtan indirdi. Üçü birden saldırdılar. Tabancayla rastgele bir el ateş edip kaçtım" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çarşamba Samsun Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title