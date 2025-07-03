Samsun'da Muhtarlık Önünde Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde muhtarlık binası önünde yaşanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı.

Olay, 3 gün önce saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi muhtarlık binası önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alihan D. isimli şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucu İsmail Çağlayan'a silahla ateş etti. Sağ bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Çağlayan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alihan D.'nin Şeyhören Mahallesi'nde bir barakada saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla saldırıda kullanılan silahla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN