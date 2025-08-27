Samsun'da Motosikletli İki Kişinin Silahlı Saldırısında Bar Çalışanı Yaralandı

Samsun'da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında bar çalışanı sırtından vurularak yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki kişi tabancayla bara doğru ateş açarak kaçtı. Saldırıda bar çalışanı Ö.A. sırtından vurularak yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. - SAMSUN