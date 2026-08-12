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Vezirköprü'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Vezirköprü'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Yağanözü Mahallesi Vezirköprü-Durağan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun Çelik idaresindeki 55 ARA 532 plakalı motosiklet ile Ahmet Yıldız yönetimindeki 55 APV 347 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler Tayfun Çelik ve Ahmet Yıldız ile elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan Nazime Yıldız yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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