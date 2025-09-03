Samsun'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Akman idaresindeki 56 ASY 597 motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Pulat'a (60) çarptı. Kazada yaralanan Pulat ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN