Samsun'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Samsun'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin çarptığı 60 yaşındaki yaya Ayşe Pulat yaralandı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Pulat'ın durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Akman idaresindeki 56 ASY 597 motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Pulat'a (60) çarptı. Kazada yaralanan Pulat ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
