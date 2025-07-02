Samsun'da Motosiklet ve SUV Araç Çarpıştı

Samsun'da Motosiklet ve SUV Araç Çarpıştı
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Samsun'un Atakum ilçesinde ışıklarda bekleyen motosiklet ile SUV tipi otomobilin çarpışma anı bir başka motosikletlinin kask kamerasına kaydedildi. Kaza, yeşil ışık yandığında motosikletlinin hareket etmesiyle yaşandı ve maddi hasarla atlatıldı.

Samsun'da ışıklarda motosiklet ile SUV tipi otomobil çarpıştı. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Atakum yönüne seyreden ve ışıklarda bekleyen bir motosiklet sürücüsü, yeşil ışık yanmasıyla hareket etti. O sırada karşı yönden gelen ve ışık ihlali yaparak Alaçam Caddesi'ne dönüş yapan SUV tipi araca motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yere düştü. Kaza anı, ışıklarda bekleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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