Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletle otomobil çarpıştı. Motosikletli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Yenimahalle Millet Bahçesi karşısında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay Sarı idaresindeki 55 ARH 211 plakalı motosiklet ile Uğur Korkmaz'ın kullandığı 55 ACJ 932 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı ihbarla olay yerinde sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa