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Samsun'da Motosiklet Sürücüsüne Bıçaklı Saldırı: Bir Tutuklama

Samsun'da Motosiklet Sürücüsüne Bıçaklı Saldırı: Bir Tutuklama
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Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda motosiklet sürücüsünü bıçaklayan bir kişi tutuklandı. Olay sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırıyla ilgili diğer kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda motosiklet sürücüsünü bıçaklayan şahıs tutuklanırken, yanındaki arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.U. (25) adlı genç motosikletine benzin almak için akaryakıt istasyonuna gitti. Benzin alan D.U., motosikleti ile akaryakıt istasyonundan ayrılmak istediği sırada iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, belinden bıçaklanan D.U. ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen D.U., motosikletine benzin alıp giderken akaryakıt istasyonunda tanımadığı bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını söyledi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili M.E. (22) ve A.S.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. 'Küfürleşme' yüzünden meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili emniyetteki sorguları tamamlanan M.E. ve A.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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