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Samsun'da Motosiklet Sürücüsüne Bıçaklı Saldırı

Samsun'da Motosiklet Sürücüsüne Bıçaklı Saldırı
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Samsun'un Canik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda motosiklet sürücüsüne bıçakla saldırıda bulunan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganların, 'küfürleşme' nedeniyle saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda motosiklet sürücüsünü bıçaklayan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.U. (25) adlı genç motosikletine benzin almak için akaryakıt istasyonuna gitti. Benzin alan D.U., motosikleti ile akaryakıt istasyonundan ayrılmak istediği sırada iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, belinden bıçaklanan D.U. ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen D.U., motosikletine benzin alıp giderken akaryakıt istasyonunda tanımadığı bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını söyledi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili M.E. (22) ve A.S.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. 'Küfürleşme' yüzünden meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili polisteki sorguları tamamlanan M.E. ve A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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